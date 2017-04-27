Müsteşar Öztürk'den taş, maden ve mermer ocaklarına uyarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk: "Taş ocakları kirletmeye devam ediyorsa hukuki yaptırımı uygularız"

AB Müsteşarı Frencois Begout: "Yönetmeliklerin uygulanması çok önemli,yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor"



ANTALYA - Antalya'da "Türkiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı" na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, çevresel kirlilik ve doğal kaynaklara zar veren taş, maden ile mermer ocakları hakkında uyarıda bulundu.

Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği "Türkiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı"na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile Avrupa Birliği Müsteşarı Frencois Begout, çevresel kirlilik ve doğal kaynaklara zara veren taş, maden ile mermer ocaklarına uyarılarda bulundu. Taş, maden ile mermer ocakları halkında yoğun olarak şikayetlerin geldiğini kaydeden Öztürk, "Bununla ilgili bize müracaatlar olur, nerede sıkıntı ve çevreyi kirleten tesisler varsa Bakanlığımıza bunu bildirirlerse biz gereken her türlü önlemleri aldırırız aldırmaya da çalışırız. Bunu kim yapacaksa kirletmeden üretim yapmak zorundadır. Kirletmeye devam ediyorsa biz de ona gerekli hukuki yaptırımı uygularız" dedi.

Taş, maden ile mermer ocaklarının doğal kaynaklara sıkıntı oluşturduğunu hatırlatan AB Müsteşarı Frencois Begout ise "Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlaması açısından bu konu çok önemli. Ancak maalesef inşaat sektörünün gelişmesi ve bu kadar yaygın bir şekilde aktif olması bazı sıkıntılar yaratabiliyor. Olabildiğince yakın bir yerden kullanılacak kaynağı edinmeye çalışıyorsunuz o da doğal kaynaklar üzerinde baskı yaratabiliyor. Bu nedenle yönetmeliklerin uygulanması çok önemli. Bunun da ötesinde hem yatırımcının hem de bu yatırımdan faydalananların bu konuya dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

(ST)