Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde berberlik yapan Hayati Kutlu, referanduma sunulması beklenen anayasa değişikliğine desteğini ifade etmek için rızasını aldığı müşterisinin saçına, "Başkan RTE Evet" yazısını kazıdı.



Anayasa değişikliğine destek vermek amacıyla çeşitli grupların sosyal medyada başlattığı girişime benzer bir destek de Sakarya'daki berberlerden geldi.



Adapazarı ilçesinde berberlik yapan Hayati Kutlu, iznini aldığı müşterisinin saçına "Başkan RTE Evet" yazısını kazıdı.



Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, referandumda anayasa değişikliği teklifine "evet" diyeceklerini belirterek, "Tüm halkımızı 'Evet' demeye davet ediyoruz. En hayırlısı bu." diye konuştu.



Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Yıldız da referandumda "Evet" oyu kullanacaklarını, burada da bunun bir başlangıcını yaptıklarını anlattı.



Bu akımın kent genelinde yayılmasını istediklerini vurgulayan Yıldız, "Kimse şaşırmasın. Bundan sonra sokakta birilerinin saçında 'Başkanlığa evet' yazısı görürlerse bilsinler ki o Sakaryalı." ifadesini kullandı.