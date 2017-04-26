Müşterisini vuran restoran sahibi hakim karşısında

Pişmanlığını dile getiren tutuklu sanık Necati S.,

"Kimseyi hedef almadım, vurulduğunu karakola gittiğimde öğrendim"



ZONGULDAK - Zonguldak'ta geçen yıl 29 Ekim günü müşterisi ile yaşanan tartışma sırasında silahından çıkan kurşunla başka bir müşterinin yaralanmasına sebep olan restoran sahibi, hakim karşısına çıktı. Restoran sahibi Necati S., "Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Çok üzgün ve pişmanım" dedi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada restoran sahibi tutuklu sanık Necati S., tutuksuz sanık Mustafa K. hakim karşısında hazır bulundu. Olayda restoran sahibi Necati S.'nin silahından çıkan kurşunun hedefi olduğu Emrah T. ile Bolu'da fizik tedavi gördüğü gerekçesiyle duruşmaya avukatı aracılığıyla katıldı. Olay günü restoran sahibi ile arasında kavga yaşandığı ileri sürülen Devrim K. da duruşmada müşteki sıfatıyla yer aldı.

"6136 sayılı yasaya muhalefet", "Öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Necati S., olay günü yaşananları anlattı. İddialara göre 29 Ekim 2016 tarihinde sigara içme ve yüksek sesle konuşma nedeniyle müşteri Devrim K. ve restoran sahibi tutuklu sanık Necati S. arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgayı önlemek istediği ileri sürülen restoran sahibi Necati S., amcasından hatıra kalan silahla havaya bir kaç kez ateş etti. Kurşunlardan biri ise o sırada restoranda müşteri olarak bulunan Emrah T.'ye isabet etti. Müşteri Emrah T., olaydan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Necati S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Çok üzgünüm pişmanım"

Olay gecesi restorana giren kalabalığa servis açtıklarını anlatan Necati S., ardından sigara içmeye başlayan kalabalığın yanına giderek uyarmak istediğini söyledi. Bu sırada Devrim K.'nin kendisine tepki gösterdiğini iddia eden Necati S., "O akşam restoranda oturuyorduk. Üç dört kişi girdi içeriye. Kendilerine servis yaptık. Sigara içmeye başladılar. Dışarıda sigara içilebilir bölüm vardı. Yüksek sesle konuşmaya başladılar. Kendilerini uyarmak istedim. Bağırmamalarını söyledim. Devrim K. da 'Bağırırız, konuşuruz yüksek sesle' dedi. Bu sırada başıma ve sol tarafıma darbe aldım. Yere düştüm. Bu sırada genellikle geceleri eve giderken yanımda taşıdığım ve amcamdan hatıra kalan silahın yere düştüğünü gördüm. Kalkıp restoranın öbür tarafına gittim. Birilerinin de zarar göreceğini düşünerek panikle havaya birkaç el ateş ettim. Olayda da Emrah'ı hiç görmedim. O gün orada olduğunu da görmemiştim. Emrah'ın da yaralandığını karakola gittiğimde öğrendim. Ayrıca Devrim K.'ya silah da doğrultmadım. Kimseyi hedef alarak ateş etmedim. Emrah'ın vurulmasında çok üzgün ve pişmanım. Restoranda dahi haberim yoktu vurulduğundan. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Çok üzgün ve pişmanım" dedi.

Duruşmada tutuksuz sanık Mustafa K.'nın da ifadesine başvuruldu. Mahkeme heyeti, olayın tanıklarının da dinlenmesinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Öte yandan olay anı ise işletmedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.