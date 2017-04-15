Müşterisine Kızdı Çinileri Çekiçle Parçaladı

İznikli çini ustası, müşterisinin bahane bulduğu çinileri çekiçle paramparça etti.



Bursa'da bir müşterisinin Bursa manzaralı çini siparişi verdiğini söyleyen İznikli Çini Ustası Mevlüt Dağ, 20 x 25 ebadında 100 adet çini karo ve kupa bardaktan oluşan siparişleri günlerce çalışıp hazırladı. Çinileri geçtiğimiz gün müşterisine teslim eden Dağ, olmadık bir tepkiyle karşılaştı. Müşterisinin Bursa temalı desene onay verdiğini ve çinileri ürettiğini söyleyen Dağ, "Ne olduysa malıma bahane bulmaya başladı. Desene onay veren kendisiydi. Emeğime saygısızlık edince çinileri geri istedim. Gönderdi. Onları çekiçle parçaladım" dedi. - BURSA