Müşterilerinin Hesabını Boşaltan Banka Çalışanı Tutuklandı

MANİSA'da, çalıştığı özel bir bankanın 8 müşterisinin hesabından kendi hesabına 940 bin lira aktaran S.T.D., tutuklandı.



Manisa'da 9 yıldır çalıştığı bankanın 8 farklı müşterisinin hesabını boşaltarak, kendi hesabına aktardığı iddia edilen S.T.D., gözaltına alındı. Olay, bir müşterinin hesabındaki paraların boşaltılmasının farkına varmasıyla birlikte ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan müşteri, bankaya başvurdu. Banka yetkilileri müşterinin hesap hareketliliğine tanımlı telefon hattının banka çalışanı S.T.D.'nin, adına değiştirildiğini tespit etti. Banka yetkilileri, bankanın çalışanı S.T.D., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Yapılan incelemede S.T.D.'nin, 8 farklı müşterinin hesabını boşaltarak, kendi hesabına 940 bin lira para aktardığı tespit edildi. S.T.D.'nin, müşterilerinin hesaplarındaki tanımlı telefonları değiştirdiği ve kendi adına aldığı hatlar üzerinden internet bankacılığı açarak hesapları boşalttığını tespit eden polis, S.T.D.'yi dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



- Manisa