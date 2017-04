Müşterilerimiz Elektrik Kesintilerinden Bir An Bile Etkilenmiyor

IDC Bulut ve Veri Merkezi Konferansı'nda Wise TV'ye konuşan Zenium Data Centers Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier, veri merkezi İstanbul One'ın müşterilerine sağlamış olduğu hizmetler hakkında bilgi verdi.



İstanbul One'ın geçen sene Ağustos itibariyle 1 yaşını doldurmuş genç bir tesis olduğunu belirten Zenium Data Centers Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier,"Toplam 12 bin metrekare beyaz alanda, 30+30 megawattlık elektrik alt yapısı ile hizmet veriyoruz. Bir yılın ardından çok güzel sonuçlar aldık. Ağustos 2016 itibariyle ilk data center olan, 4 bin 500 metrekarelik tesisimizin %30'unu doldurmuş olduk. Gelen müşteriler içinde; mevcut entegratör firmanın genişleme alanı, iki banka, bir tane uluslar arası gaming firması var. Onun dışında daha küçük ölçekli hizmetler veren entegratörler var.



%100 AYAKTA KALABİLİRLİK GARANTİSİ



Zenium İstanbul One olarak verebilecekleri çok önemli iki mesaj olduğunu vurgulayan Güreşcier konuşmasına şöyle devam etti: "Birincisi %100 up time ayakta kalabilirlik garantisi ile hizmet veren tek tesis. Biliyorsunuz çok ciddi elektrik kesintileri yaşandı. Bu elektrik kesintilerinden hem İstanbul One hem kullanıcı müşterilerinin hiç birisi bir an bile etkilenmiş değil. Dolayısıyla kesintisizlik bizim açımızdan çok önemli. İkinci kritik mesaj da; yine bir yıl içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren Telekom operatörlerinin tamamı İstanbul One'a kendi port noktalarını açtılar. Dolayısıyla artık operatör bağımsız veri merkezi hizmeti alma ihtiyacı olan yerli ve yabancı kuruluşlar, rahatlıkla bizden bu hizmetleri diledikleri operatörden bağlantı alarak yapabilir haldeler. Buna ilaveten de Türkiye'de ilk internet değişim noktası, exchange point diyebileceğimiz 2. data center olduk. Anadolu Yakası'ndaki ilk tesis, dolayısıyla Avrupa Birliği ile operatörler arasında, siber ataklara karşı daha güvenli bağlantılar almakta mümkün hala geldi. Tamamen operasyonel. Zaten bu vesileyle de %31 doluluğa ulaşmış olduk." dedi.