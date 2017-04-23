Müşteri İlişkileri Yönetiminde Yeni İhtiyaçlar

Wise TV'ye konuşan Selphiu Satış Yöneticisi Özgün Kaplan, müşteri ilişkileri yönetiminde ne tür yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı hakkında bilgi verdi.



Müşteri ilişkilerinde en önemli konunun, müşteriyi her kanaldan dinleyebilmek olduğunu belirten Kaplan, "Müşteriniz size isterse e-postadan, sosyal medyadan ve isterse çok farklı şikayet sitelerinden size ulaşabilirler. Onları dinlemeniz lazım ve bir çözüm üretebildiğinizi bilmesi lazım. Müşterilerimiz formları dolduruyor, e-posta gönderiyor ve çağrı merkezini arıyor, bir daha arıyor. Emin olamıyor, şikayeti çözümlenecek mi diye. Ama siz bir kurumsal zeka gösterdiğiniz zaman, beklemediğiniz bir durumda geri dönüş oluyorsa, o zaman siz o kuruma güveniyor, hatta savunucusu haline geliyorsunuz. MI- Forbes adlı ürünümüzün de yaptığı tam olarak bu. Bütün kanalları tek bir ekranda topluyor ve bu şekilde yönetmenizi sağlıyor. Yani müşteriniz size hangi kanaldan ulaşırsa ulaşsın, tek bir kanalınız varmış gibi çözümünüzü onlara sunabiliyorsunuz." şeklinde açıklamalarda bulundu.