Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı'ndan Bağımlılığa Karşı Büyük Proje

Mustafakemalpaşa kaymakamlığı gençler arasında uyuşturucu kullanımının önüne geçebilmek adına 'Bağımlılığa Karşı Yok Olmasın Geleceğimiz Projesi" geliştirdi.



Uygulamaya başlanan proje ile, İlçe merkezinde bağımlılık ile mücadele kapsamında tespit edilen çocukların, rehabilite ve tedaviye yönlendirilmesi, bağımlı çocuk ve gençlerin sosyal hayata yeniden entegre edilmesi, bağımlıların diğer çocukları etkilemelerini önleyici tedbirler geliştirilmesi ve en önemlisi maddeye hiç başlamamış olan diğer çocuklarında zararlı alışkanlıklardan korunma yol ve yöntemleri hususunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.



"En iyi korunma yolu hiç başlamamak"



İlçe Kaymakamı Mustafa Masatlı projenin "En iyi korunma yolu hiç başlamamaktır" sloganıyla yürütüleceğini söyledi. Masatlı yaptığı açıklamada, "Hazırlanan proje ile hiçbir madde kullanımına başlanmamasını sağlamak, sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek, madde kullanmadığı için gencin kendinden gurur duymasını sağlayarak madde kullanmayana destek olmak, madde kullanan ve bağımlı olanları da tedavi ve rehabiliteye yönlendirerek sağlığından sorumlu bireyler olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bir yıl süre ile uygulanacak projemizin her hafta ve her ay yapılması gerekenlerle ilgili eylem planı yapıldı. Bu hedefimizi sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirebilmek için Kaymakamlığımız, İlçe Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Devlet Hastanesi, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Merkez ve İlçeleri Roman Dernekleri Federasyonu, Mahalle Muhtarları, Yerel Basın, Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar ile işbirliği yapılıyor" dedi.



Proje kapsamında neler yapılacak?



Projenin detaylarını da paylaşan Kaymakam Masatlı şu şekilde konuştu, "Projemiz kapsamında, madde kullanan ve bağımlı hedef kitle tespit edilerek, bir Psikolog, bir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı, bir Sosyolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı, bir Doktor, bir İlçe Müftülüğü görevlisi ve Kolluk Çocuk Birimi ile Toplum Destekli Polislik birimlerinden oluşacak ekiple hedef kitlede yer alan çocuklarla bire bir görüşülerek, sebep-sonuç ilişkisine dayalı ne zaman madde kullandığı, ne zaman başladığı, ne şekilde başladığı, neden başladığı ve neler kullandığı detaylı bir şekilde öğrenilerek, tedaviye yönlendirilmesi sağlanacak. Diğer yandan, Madde bağımlısı çocukların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmaları elzem olanlar var ise diğer paydaşların katkılarıyla ailenin veya çocuğun imkanlar ölçüsünde o ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması, gerekiyorsa da yurda veya benzeri kuruma çocuğun naklinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Okullarda sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve okul polisi aracılığıyla tespiti yapılan ve sosyal sorumluluk projemizde yer almak isteyen çocukların, hayata olumlu bakabilmeleri, motive olabilmeleri veya maddeye bulaşmaya zemin hazırlayacak ortamlardan imkanlar ölçüsünde uzak durmalarının sağlanması, ilgi alanlarının belirlenmesi sportif, sanatsal veya kültürel faaliyetlere yönlendirilmesini sağlayacağız. Projeye dahil olan paydaşlarca etkinlik ve faaliyetlere yönelik maddi katkı sağlanarak halı saha gibi benzeri yerlerde proje dönemi içerisinde turnuvalar düzenlenmesi, takımlar arası maçlar yapılması, sosyal ve kültürel kurslar düzenlenmesi, gezi faaliyetleri planlanması, sinema ve tiyatro gösterimlerine katılmalarının sağlanması çok önemli. Proje kapsamında yer alan çocuklarımıza ve ailelerine zaman zaman eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi de ihmal etmeyeceğiz. Projemiz bu güne kadar yapılan çalışmalardan farklı olarak "Taleple mücadele"yani muhatabın maddeye ulaşmasına engel olunmasının sağlanmasıdır. Bunun için de başta paydaşlar olmak üzere toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlendirilmesini ve bilgilendirilmesini sağlamak için her zemin ve zamanda proje diri tutularak, her toplantı, her tören hemen hemen her faaliyet sırasında projeye atıfta bulunularak farkındalığın oluşturulması planlanmaktadır" - BURSA