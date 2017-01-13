Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı Yılın İdarecisi Seçildi

Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, başarı ve hizmetlerinden dolayı Türkiye'de yılın idarecisi seçildi.



Her yıl Türk İdareciler Derneği ve İçişleri Bakanlığı tarafından, 10 Ocak İdareciler Gününde organize edilen törenle Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, Şehit Kaymakam Ersin Ateş Başarı ve Hizmet Ödülüne layık görüldü. Gölbaşı Vilayetler Evinde Yılın İdarecisi Ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden alan Masatlı, 100 bine yakın nüfusa sahip olan Mustafakemalpaşa ilçesine hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.



Mustafakemalpaşa'da yaklaşık 16 bin Roman vatandaşında ikamet ettiğini belirten Masatlı, ekonomisinin tarım, hayvancılık, tarımsal sanayi ve mermer Sanayine dayanmakta olduğuna dikkat çekti. Yaklaşık 32 farklı çalışma ve proje yürütüldüğünü ifade eden Masatlı, "Uygulanan projelerin ve yapılan çalışmaların amacı eğitim, sağlık, ilçe ekonomisine katkı sağlamak. Ayrıca yardımlaşma, sosyal hayata entegre olma, kişisel gelişim, meslek edindirme, erken yaşta evliliğin önlenmesi, madde bağımlılığından uzak durulması gibi projeler ele alınmaktadır. Çalışmalar üç ana grup altında yürütülürken, Kalbimiz Sizinle Projesinden 5 bin kişi, Elele Engelsiz Hayat Projesinden 110 kişi, Hijyen ve Sağlıklı Beslenme Eğitimi Projesinden 600 kişi ve buna benzer projelerden yaklaşık 300 kişi faydalandı" diye konuştu.



Roman açılımı sayesinde pek çok proje uygulandığını belirten Masatlı, "Soruna yakın olan çözüme de yakın olur anlayışıyla yürütmüş Çınar Projesi ve Aile İçi İletişim Projesinden 500 kişi, Okula Gidiyorum Geleceğe Bir Adım Daha Atıyorum Projesinden 971, Evlilik mi Evcilik mi Projesinden bin kişi, Gündelik Yaşama Son Projesinden 815 kişi ve buna benzen projelerden yaklaşık 5 bin kişi faydalanmıştır. Bu projelere ilaveten Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı-Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kurulmuştur. SODAM'da 16 kurs aynı anda hizmet vermekte olup yaklaşık 325 kursiyer yararlanmaktadır. Bu proje ve çalışmalardan beklenen sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Yapılan projelerin tespit edilebilen harcama miktarı ise 1 milyar 817 bin 995 liradır. Bu harcamaların 1 milyar 317 bin 987 liralık kıskı kamu kaynağı değildir" dedi. - BURSA