Mustafa Zengin Vefat Etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde eski Anavatan Partisi (ANAP) İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Zengin(80) vefat etti.



1983 yılında Turgut Özal tarafından kurulan ve 2009 tarihinde Demokrat Parti ile birleşen eski Anavatan Partisinde bir dönem İl Genel Meclisi Üyeliği yapan 3 çocuk babası Mustafa Zengin, 80 yaşında hayatını kaybetti.



Mustafa Zengin'in cenazesi, Merkez Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.(MA-EFE) - KÜTAHYA