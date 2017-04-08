Mustafa V. Koç Burs Fonu"Ndan Kız Öğrencilerin Eğitimine Destek

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, "Sevgili ağabeyim merhum Mustafa V. Koç, büyük bir inançla liderlik ettiği Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi ile ülkemizin eğitim hayatına yeni bir soluk kazandırırken, eğitimde fırsat eşitliğinin ve özellikle kız çocukların eğitime katılımının önemine ulusal ve uluslararası platformda dikkat çekmişti. Bizlere bıraktığı emaneti, 'Mustafa V. Koç Burs Fonu' ile çok anlamlı bir noktaya taşıdığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Koç Holding'ten yapılan açıklamaya göre, vizyonu, hayırseverliği ve insani değerleriyle silinmeyecek izler bırakan, sadece iş insanı kimliği ve liderlik özellikleriyle değil, yaşamı boyunca sosyal konulardaki özverili çalışmalarıyla da insanların hayatında fark yaratan Mustafa Koç, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) oluşturduğu "Mustafa V. Koç Burs Fonu" ile kız öğrencilerin eğitimine destek olacak.



Koç'un vefatının ardından çelenk yollamak yerine TEV'e yapılan bağışlarla oluşturulan bağış fonuna 4 bini aşkın katılımcı tarafından yapılan 2,5 milyon TL tutarındaki bağış, Koç Holding tarafından kapsamı genişletilerek Koç Topluluğu Şirketleri'nin katkılarıyla 10 milyon TL'ye tamamlandı.



"Mustafa V. Koç Bursu Fonu" ile ilk 10 yılda 3 bin kız öğrenciye burs verilecek. İlerleyen yıllarda fonun anaparası korunarak, bursun sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.



Burstan meslek liselerinde eğitim alan kız öğrenciler yararlanabilecek. Bursiyerlerin devlet üniversitelerinde eğitimlerini sürdürmeleri halinde bursları devam edecek.



"Gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak zorundayız"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Koç, şunları kaydetti:



"Ülkemizin ilerlemesinde sürekli ve kalıcı etkiler yaratabilmek için, gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak zorundayız. Ülkemizin çağdaş ve aydınlık bir geleceğe sahip olmasının yolu standartları yüksek, kız ve erkek öğrencilerin eşit şartlara sahip olduğu bir eğitim anlayışından geçiyor. Yaratıcı, eğitimli ve katma değer yaratabilen yeterli insan kaynağına sahip olmadan ne ekonomik gelişimi sürdürebiliriz ne de rekabetçi olabiliriz. Bu tür bir insan kaynağı ise ancak standartları yüksek bir eğitim ve kültür hayatı ile mümkün.



Sevgili ağabeyim merhum Mustafa V. Koç, büyük bir inançla liderlik ettiği Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi ile ülkemizin eğitim hayatına yeni bir soluk kazandırırken, eğitimde fırsat eşitliğinin ve özellikle kız çocukların eğitime katılımının önemine ulusal ve uluslararası platformda dikkat çekmişti. Bizlere bıraktığı emaneti, 'Mustafa V. Koç Burs Fonu' ile çok anlamlı bir noktaya taşıdığımıza inanıyorum. Türk Eğitim Vakfı'nın çelenk bağışı uygulamasını 1972 yılında Vehbi Koç başlatmıştı. Yıllardır Türk Eğitim Vakfı'nın gençlere umut olan bu uygulaması sayesinde binlerce öğrenci okuyabildi. Türk Eğitim Vakfı 50'nci yılında eğitimde seferberlik ruhuyla çalışmalarını sürdürürken, hem mutlu hem kederli günlerimizde aldığı bağışlar ile eğitime verdiği desteği artırarak devam ediyor."