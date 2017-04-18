Mustafa Uğur: "Bandırmaspor adına önemli bir galibiyet"



BALIKESİR - Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, Göztepe karşısında alınan galibiyetin ardından mücadeleyi değerlendirdi.

TFF 1. Lig'de oynanan Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, "Bandırmaspor adına önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Gerçekten var olma mücadelesinde ilk adımı atmayı başardığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı gönülden kutluyorum. Saha içerisinde inanılmaz bir mücadele verdiler. Goller attılar, birçok gol kaçırdılar. Dört günlük bir çalışmanın sonucunda da birçok şeyi başardığımızı düşünüyorum ben. Negatif ortamdan, pozitif ortama geçmek hiç kolay olmadı. Bu yönüyle de oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta içerisindeki çalışmaları, müsabakadaki mücadeleleri bizi umutlandırdı. Altı maçımız var. Bunlardan hiçbiri bir diğerinden farklı olmayacak. İnşallah içeride ve dışarıda kazanmaya yönelik ne varsa sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Zor olanı başarırız diye umut ediyorum" dedi.

"Bütün oyunculardan faydalanacağız"

Göztepe ile oynanan karşılaşmada takımdaki bütün artıları ve eksileri gördüklerini de sözlerine ekleyen Uğur, "Bunlar üzerine çabalarımızı devam ettireceğiz. Müsabakalarda hem oynayacağız hem de eksiklerimizi giderme adına antrenmanlarda gayret edeceğiz. Bütün oyuncularımızın hepsinden ne kadar faydalanabilirsek, faydalanabileceğiz. Öyle bir lüksümüz yok. Bazen öyle maçlar olacak ki, çift santrfor oynayacağız, o zaman farklı değerlendireceğiz. O yüzden bütün oyuncularımızdan 6 maçta da faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.