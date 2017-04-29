- Mustafa Uğur: "Artık her maç final niteliğinde "



ADANA - Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, deplasmanda 4-1 galibiyetle ayrıldıkları Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu galibiyet bize güç verdi" dedi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, "Bizim açımızdan çok önemli bir müsabaka idi. İyi oynayarak kazanmak bir bu maçın değerini bir kat daha arttırıyor. Bizim açımızdan artık her maç final niteliğinde. Bu maça da o düşünce ile hazırlandı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti, etkili bir oyun ortaya koydu. Ligde kalma adına bu bize daha da güç ve umut verdi. Bu mücadele ile zor olan ligde kalma şansımızı arttıracağımıza inanıyorum. Kalan 4 maçta bunun mücadelesi içinde olacağız. Oyuncularımın mücadelesine inanıyorum. Adana'nın atmosferini en iyi bilenlerden biriyim. Buraya da bu bilinçle geldik. Rakiplere ne kadar müsaade ederseniz o kadar çıkarlar. Bizim tek stratejimiz bunun üzerine. Bugün bu stratejimiz bizim işimizi kolaylaştırdı" dedi.