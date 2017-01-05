Mustafa Toruntay'dan Asgari Ücret Değerlendirmesi

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay asgari ücrete yapılan zammın beklentilerin altında kaldığını ifade etti.



Gaziantep'te bir otelde düzenlenen kahvaltıda basın mensupları ile bir araya gelen Mustafa Toruntay, asgari ücrette bin 404 TL'ye çıkan zammın beklentilerinin altında kaldığını ifade etti. Asgari ücret artışı ile ilgili sıkıntıların asgari ücret tespit komisyonun yapısından dolayı meydana geldiğini savunan Toruntay, "Asgari ücrete yapılan zam, beklentilerimizin altında kaldı. Asgari ücrette zamlarının bu kadar az olmasının sebebi asgari ücret tespit komisyonunun yapısı ile alakalı bir durum. Asgari ücret tespit komisyonun yapısının biran önce değişmesi ve işlevsel hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücretli çalışanların hak etmediğini düşünüyorum, biran önce iyileştirilmesini temenni ediyorum" dedi.



"Zor bir süreçten geçiyoruz"



Ülke gündeminin yoğun olduğunu da ifade eden Toruntay, "Allah devletimize ve milletimize kolaylık versin. Zor bir süreçten geçiyoruz. Rabbim ülkemize birlik ve beraberlik versin. İnşallah birliğimizi sağlığımızı bozmadan hizmet etmeye bu ülkede yaşamaya devam ederiz" diye konuştu.



Program açıklamanın ardından sona erdi. - GAZİANTEP