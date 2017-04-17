Mustafa Şentop: YSK 33 Yıldır Her Seçimde Verdiği Kararı Tekrar Etti

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, referandum sonuçlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. YSK'nın mühürsüz oylar da geçerlidir kararını değerlendiren Şentop, "YSK 33 yıldır, her seçimde verdiği bir kararı tekrar etti." dedi.

Mustafa Şentop şunları ifade etti:

Milletimizin siyasi bilinci ve basireti her seçimde/oylamada kendini bir daha göstermektedir. Dünyada, anayasa değişikliği oylamasında böyle yoğun bir katılım örneği yoktur. Memleket meselelerine sahip çıkışını hep göstermektedir.

"CHP YİNE YANILTMADI"

Her halk oylamasının tek bir sorusu vardır: Evet mi hayır mı? Cevap "evet" diye net bir şekilde verilmiştir. Yaklaşık 30 yıldır, her seçim sonrası, sandıkta kaybettiği seçimi, mahkemelerde dolaşarak hazmetmeye çalışan CHP yine yanıltmadı.

"YSK HER SEÇİMDE VERDİĞİ BİR KARARI TEKRAR ETTİ"

YSK 33 yıldır, her seçimde verdiği bir kararı tekrar etti. Onlarca karar benzer karar var. 2010 kanun değişikliğini ileri sürenler, kararlara esas kuralın değişmediğini görmüyorlar. Her kritik karar noktasında mukadderatına dirayetle sahip çıkan Aziz Milletimizi saygı ile selamlıyoruz.

Mustafa Şentop'un tweetleri:

