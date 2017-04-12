Mustafa Şentop'tan Çarpıcı Açıklamalar

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, 16 Nisan referandum sürecinde CHP'nin uyguladığı strateji ve taktiklerin FETÖ'nün söylemleriyle örtüştüğünü belirterek, "CHP'nin söylemlerinde hala varlığını sürdüren FETÖ'nün strateji ekibi var" dedi.



Konferans vermek üzere Ordu'ya gelen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şentop, 16 Nisan referandum sürecinde partilerin söylemlerini değerlendirdi. Bu süreçte CHP'nin söylemleriyle FETÖ'nün söylemlerinin örtüştüğünü belirten Şentop, "CHP'nin son zamanlarda başta Kılıçdaroğlu olmak üzere dile getirmiş olduğu değerlendirmeler, anayasa içeriğinin, halk oylaması kampanyasının da dışına çıkmak suretiyle FETÖ'nün dile getirmiş olduğu tezlerle örtüşüyor. Biz de başından beri CHP'ye bu taktikleri ve stratejiyi kim veriyor diye merak ediyorduk. Biliyorsunuz, Şili'den bir reklamcı getirdiler, o bile 'Bu CHP'den bir şey olmaz, adam olmaz' dedi ve 'Ben niye hayır dediklerini anlamadım" dedi, bastı gitti. Ama arka planda hala varlığını sürdüren FETÖ'nün bir strateji ekibi var. Çünkü çok ifadelerde paralellikler ve benzerlikler var" diye konuştu.



"15 Temmuz gecesi darbeciler CHP ile temasa girmeye çalışmış"



Şentop, 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanından kaçarcasına uzaklaştığına ilişkin görüntüleri değerlendirerek, şu açıklamayı yaptı:



"Tahmin ediyorum daha başka şeylerde çıkacak. FETÖ'nün darbe girişimine başlamadan saatler kala muhalefet partileriyle bir temas arayışında olduğuna dair bilgiler var. Genel Başkanların özel kalemlerini, muhalefet partilerini aramışlar. Bir temas arayışı vardı. Daha önce hatırlarsınız CHP'nin 17/25 Aralık çalışmalarında FETÖ'cü polislerin ve savcıların hazırlıklarını, onların gizli kayıtlarını, dinlemelerini parti grubu toplantısında dinlettiği, ekrana yansıttığını falan da biliyoruz. Yani böyle bir irtibat var. Tabii muhalefet partisidir, muhalefet edecektir. AK Parti'ye muhalif olabilir, Cumhurbaşkanına da muhalif olabilir ama muhalefet hedefiyle yola çıkan bir partinin bir terör örgütü ile işbirliği içerisine girmesi milletimizin affetmeyeceği bir şeydir." - ORDU