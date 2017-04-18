Mustafa Sarıgül'den YSK'ya Eleştiri: Güvenilirliğini ve İtibarını Kaybetti

Mustafa Sarıgül twitter hesabında, anayasa değişikliği halk oylaması sonrası YSK'nın aldığı kararlar sonucunda, tarafsızlığını, güvenilirliğini ve itibarını kaybettiğini yazdı.

''GÜVENİLİRLİĞİNİ VE İTİBARINI KAYBETMİŞTİR''

Mustafa Sarıgül twitter hesabında, ''YSK, aldığı karar ile neticesi yıllarca sürecek bir kuşkuya neden olmuş, maalesef tarafsızlığını, güvenilirliğini ve itibarını kaybetmiştir.'' ifadelerini kullandı.

''DEVLETİN TÜM İMKANLARINI KULLANDILAR''

İktidar'a da eleştirlerde bulunan Sarıgül, attığı bir diğer tweet'te ise, ''İktidar, referandumda devletin tüm imkanlarını kullanarak, sonucu "Evet" çıkarmış ancak bu sonucu tescil ettirememiştir.'' dedi.

''AGİT RAPORU ÜLKEMİZ AÇISINDAN BİR İLKTİR''

AGİT raporu konusuna da değinen Sarıgül 3. tweet'inde, ''AGİT heyetinin referandumla ilgili olumsuz tespitler içeren raporu ülkemiz açısından bir ilktir.'' dedi.

''DEMOKRASİYİ ŞÜPHEYE SOKANLARI KINIYORUM''

Mustafa Sarıgül son tweet'in de ise eleştirilerine devam ederek, ''140 yıllık seçim geleneği olan ülkemizi, dünya kamuoyunun demokrasisine şüpheyle baktığı ülkeler arasına sokanları kınıyorum.'' ifadelerini kullandı.