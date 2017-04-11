Mustafa Sarıgül: "Anayasa değişmelidir ama toplumsal uzlaşı ile değişmelidir"



DÜZCE - Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP'nin saha çalışmalarına katılmak ve 'Hayır'ı anlatmak için Düzce'ye geldi.

Şişli eski Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül bugün Düzce'de 'Hayır' çalışmalarına katıldı. Sahaya çıkmadan önce basın toplantısında konuşan Sarıgül, "Bu anayasa mutlaka değişmelidir. Bu anayasa askeri dönemde yapılan anayasadır. Biz askerlerimizi severiz, asla laf söyletmeyiz ama askerimizi kışlada severiz. Tanklar kışladan çıkmalı ama ne zaman, bayrağımız, toprağımız tehlikeye düştüğü zaman tanklar kışladan çıkmalı. Bir kez daha altını çiziyorum anayasa değişmelidir ama toplumsal uzlaşı ile değişmelidir. Anayasa barış olmalı, özgürlük, demokrasi olmalı. Anayasa çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği olmalı. Anayasa Türkiye Cumhuriyetimizin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle tapusudur. Misakı Milli hudutlarımız içerisinde o tapumuzu ikiye böldürmemeliyiz" dedi.

Sarıgül, Anayasayı evet veya hayır diye ikiye böldürme mantığını asla ve asla doğru bulmadığını söylerken, "Yurttaşlarımızı yüzde 50, yüzde 51 diye ikiye bölme mantığını asla doğru bulmuyorum. Bizim ana mantığımız, yurttaşlarımızın yüzde 40'ını, yüzde 50'sini değil, Allah'ım izin verirse yurttaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklamalıyız. Pazartesi günü yüzde 51,7 ile hayır çıkarsa asla bunu bayram havasına getirmeyeceğiz. Biz sorumluluğumuzu bilen insanlarız. Evet veren kardeşimizi de seviyoruz. Hayır veren kardeşimizi de seviyoruz. Evet veren kardeşlerimizi ikna etmek de bizim görevimizdir.Hayır çıkmasıyla beraber o hafta parlamentoda grubu bulunan bütün partiler, grubu bulunmayan diğer partiler ve STK'larla bir araya gelip sivil anayasa yapmanın hemen ilk adımını atmayı Allah bize kısmet eder." şeklinde konuştu.

Bu anayasanın tek taraflı olduğunu, Anayasanın bütün yurttaşların kabul ettiği bir anayasa olması gerektiğini söyleyen Sarıgül, Ak Parti ve MHP seçmenine seslendi.

Sarıgül,"Ortak akla ihtiyaç var. Parlamento, bakanlarımız, Başbakan, Cumhurbaşkanı görevine devam etmeli. Ama siz parlamentoyu bypass ederseniz, Başbakanı, Bakanlar Kurulunu bypass ederseniz münferit olarak vereceğiniz kararlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için doğru bir karar vermiş olmazsınız. Dışarıdan atanan bakanlar, milletvekillerimizin telefonuna dahi çıkmaz, demokrasi kesintiye uğramış olur. Özellikle Ak Parti'ye, MHP'ye oy veren bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum, çoluğunuzun çocuğunuzun geleceği, bayrağımızın, toprağımızın geleceği için sizden ricam sandık başında vicdanınıza danışarak oy kullanın. Cenet vatanımızın asla ikiye bölünmesine izin vermeyin. Hiçbir zaman kutuplaşmadan yana değil uzlaşmadan yana olmalıyız, her zaman el ele omuz omuza olmalıyız." dedi.

Atatürk'ün sayesinde dünyada İslam ülkeleri arasında demokrasi ile yönetilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Sarıgül, parlamenter sistemin değişmesinin 19 Mayıs'ın, 23 Nisan'ın yasaklanması olacağını belirtti.Sarıgül son olarak bu seçimin Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin seçimi olmadığını söyledi, Ak Partililere seslenirken,"genel seçim tercihlerinize son dereceye saygılıyız ama bu genel seçim değildir, ileride keşke böyle yapmasaydım dememek için, bu ülkede iç huzur için, elinizi vicdanızıa koyup oyunuzu kullanın" dedi.

(RFK-