Mustafa Reşit Akçay'dan Beşiktaş İtirafı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.



'DUVARA TOSLADIK'



Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'a üstünlük kuramadıklarını itiraf ederken siyah beyazlıları tebrik etti.



Mustafa Reşit Akçay açıklamasında, "Özellikle ataklarımızın büyük bölümü duvara toslayan anlayışla geri geldi. Beşiktaş'ın golü klas, güzel bir gol oldu. Gol bulma konusunda çabalarımız oldu ama sonuç alamadık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Biz de kazanabilirdik ama üstünlük kuramadık." ifadelerini kullandı.