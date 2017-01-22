Mustafa Koç'un Vefatının Birinci Yıl Dönümü

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı, iş adamı Mustafa Koç'un balbumu heykeli, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde sergilendi.



Mustafa Koç'un balmumu heykeli, vefatının 1'inci yıl dönümünde Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde, Koç Ailesinin bulunduğu bölüme yerleştirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, yazılı açıklamasında, "Beyefendi kişiliği ve çalışkanlığı ile herkesin takdirini toplayan ülkemizin her alanda daha çağdaş ve gelişmiş olması için çabalar harcamış sevgili dostum Mustafa Koç'u, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.