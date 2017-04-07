'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Cümlesi İlk Nasıl Çıktı?

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programına konuk olan usta Sanatçı Müjdat Gezen, Turgut Özakman'ın rekorlar kıran kitabı Şu Çılgın Türkler kitabından bir örnekle "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" cümlesinin ilk nasıl çıktığını ve nerede söylendiğini açıkladı.