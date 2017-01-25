Mustafa Gökay Ferah, 25 Ocak'ta Jolly Joker İstanbul sahnesinde sizlerle buluşacak.



Mustafa Gökay Ferah müziğe küçük yaşta tulum çalarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji mezunu ve aynı bölümde Master öğrencisi olan Ferah, çocukluğundan bu yana türkü okuyor ve 17 yıldır Tulum çalıyor. Tuluma getirmiş olduğu yenilikçi çalışmaları ve teknikleriyle, size içi dolu bir albüm sunuyor. Karadeniz kültürünün ve muhteşem doğasının duygusunu, coşkusunu, heyecanını yansıtan tulum, "Çise" albümüyle yüreklerinize çise damlaları gibi hissiyatlı dokunuşlar yapıyor.



Kaybolmaya yüz tutmuş kültürleri yaşatmaya çalışmak ve gelecek nesillere aktarmak Ferah'ın en önemli gayelerinden biri. Müziğin insanlığın ortak dili olduğu bilinci ile albüm çalışmalarının bir bölümü, yurt dışında "Almanya, Hollanda ve Gürcistan" da büyük bir bölümü ise İstanbul'da; Çekirdek, Barista ve Kalan Müzik stüdyolarında tamamlandı.



İki buçuk yıl süren bu çalışmanın yapımcılığını Hasan Saltık, aranjesini; Evren Arkman ve Mustafa Gökay Ferah gerçekleştirdi.



Mustafa Gökay Ferah aynı zaman da Karadeniz'in ve Türkiye'nin bir çok değerli müzisyenini icraları ile bu albümde bir araya getirdi.