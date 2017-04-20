Mustafa Denizli: "İyi Bir Psikoloji Yakaladık"

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 48 puanla ikinci sıraya yerleşen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, "Hem takım olarak, hem şehir olarak iyi bir psikoloji yakaladık" dedi.



Tecrübeli teknik direktör, Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.



Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çok sayıda pozisyon yakaladıklarını belirten Mustafa Denizli, ancak bunları gole çeviremediklerini söyledi. Denizli, karşılaşmayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Malatya maçı bizim açımızdan baktığınız zaman klasmanda birkaç tane sıralama yerini değiştirebileceği ve kaybetmemiz halinde şehrin psikolojisinin biraz daha olumsuzluğa kapılabileceği bir maçtı. O manada 3 puandan daha fazlasını kazandığımızı değerlendirmek lazım. Şimdiye kadar oynadığı neredeyse 10 maçlık serinin 8-9 maçını kazanan bir takımla, kendi sahasında oynuyoruz. Bizim adımıza güzel bir maç oldu. Farklı kazanacak gerekli pozisyonları da yakaladık ama futbolda hakem düdüğü çalmadan oyun bitmiyor. Zaman zaman zorluklar da yaşadık. Ama neticede kendimizi düşündüğümüz hedefler içinde bir sonuç aldık. Bu hedeften de bundan sonra kolay kolay vazgeçme düşüncemiz olmaz, asla olmaz. Dolayısıyla hem takım olarak, hem şehir olarak iyi bir psikoloji yakaladık diyebiliriz."



'SİVAS ZORLU TAKIM'



Bu hafta kendi sahalarında Sivasspor'u konuk edeceklerini söyleyen Denizli, puan kaybının olmasını istemediklerini belirtti. Denizli, şöyle konuştu: "



Sivasspor maçı en az Malatya kadar önemli bir maç. Belki yol haritamızın belirleneceği bir maç. Takım olarak da, şehir olarak da odaklanıyoruz. Maç güzel bir atmosferde oynanacak. Taraftarımız maç gününü sabırsızlıkla bekliyor. Biz de gerekli tüm hazırlıkları yapacağız, hem saha içi hem de saha dışında. Ümit ediyoruz ki yaptığımız planlarda herhangi bir sekteye uğramayız, uğramayacağız. Böyle bir hafta olacak bizim için. Puan kaybı olabilir mi? Olabilir. Ama bunun içine Sivas maçını katmamamız lazım. Futbolda her türlü sonuç mümkün. Sivas da son derece zorlu, hedefi olan bir takım. Puan kaybı olur mesela siz 32'nci haftada durumunuzu belirlerseniz ondan sonra kaybedeceğiniz puanların çok fazla bir önemi olmaz ama o haftaya kadar kaybetmemek lazım. İnşallah da kaybetmeyiz."



'PAZAR GÜNÜ HARİKA BİR ATMOSFER OLACAK'



Eskişehirsporlu taraftarların takıma gereken desteği verdiğini ifade eden Mustafa Denizli, "Taraftarlarımız mesajımızı geldiğimiz günden beri alıyorlar diye tahmin ediyorum. Onlara ilk gün hangi mesajları verdiysek bugün yine aynı mesajları veriyoruz. Zaten çok organize bir taraftarımız var. Onlar kendi içindeki mesajları da bize iletiyorlar. Yani karşılıklı mesajları alıyoruz. Ümit ediyorum, Pazar günü burada harika bir atmosfer olacak. Hem Eskişehir adına hem de Türk futbolu adına. Muhtemelen bu hafta oynayacağımız maç yine Türkiye'nin gündeminde olacak. Malatya, Göztepe maçı öyleydi. Eskişehir kendini taşıyabileceği en iyi hedeflemiş durumda: İnşallah da taşıyacağız.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Mustafa Denizli'nin açıklamaları



HABER-KAMERA: HAKAN TÜRKTAN - SAADET YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,