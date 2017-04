Mustafa Denizli: "Eskişehirspor Gelecek Yıl Süper Lig'de Olacak"

ESKİŞEHİRSPOR teknik direktörü Mustafa Denizli, "Şartlar ne olursa olsun önümüzdeki sezon Eskişehirspor Süper Lig'de, daha doğrusu düştüğü yerde olacak" dedi.



Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bugün basın toplantısı düzenleyen Mustafa Denizli, ligin bitimine 7 haftanın kaldığını hatırlattı. Son maçlarında kendi sahalarında Adana Demirspor'a yenilmelerinin hem kendilerini hem de taraftarlarını üzdüğünü ifade eden Mustafa Denizli, ancak bunun kendilerini hedeflerinden uzaklaştırmayacağını söyledi.



'BİZ DE GÜÇLÜYÜZ'



Önümüzdeki geleçek hafta salı günü deplasmanda grup lideri Evkur Yeni Malatyaspor'la, daha sonra da sahalarında 2'nci durumdaki Sivasspor ile karşılaşacaklarını belirten Mustafa Denizli şöyle devam etti:



"Bu takımı, bu şehri hak ettiği, layık olduğu yere taşımanın hesapları içerisindeyiz. Bu hesapları da gerçekleştireceğiz. Şartlar ne olursa olsun önümüzdeki sezon Eskişehirspor Süper Lig'de, daha doğrusu düştüğü yerde olacak. Zorlu maçların bizi beklediğini biliyoruz. Bu hafta ve önümüzdeki hafta oynayacağımız 2 takım, ligde şu anda üzerimizde bulunuyor. Maçlarımızda da bu 2 takımla. Malatya ile dışarıda, Sivas'la içeride oynayacağız. Bu 2 maç bizim için önümüzü görme açısından çok daha net bir tablo ortaya koyacak. Ben geldiğim günden beri takımıma, oyuncularıma, şehre, taraftara büyük bir inanç duymaktayım ve bu inancımı sonuca çevirmek için her şeyi ortaya koyacağız. Bizim için çok yoğun bir hafta. Hem Türkiye için hem bizim için. Bir hafta içerisinde biz çok önemli 2 maç oynayacağız. Ülkemiz bir referandum gerçekleştirecek. Bu haftanın özellikle bizim için iyi geçmesini, düşündüklerimizi gerçekleştirmenin her çabasını, her damla terini ortaya koyma mecburiyetinde olduğumuzu bilerek hazırlanıyoruz. Zorlu rakipler olduğunu biliyoruz. Ligdeki tabloya baktığınız zaman Malatya'nın da Sivas'ın da bu ligin güçlü takımlar olduğunu görüyoruz. Biz güçsüz müyüz? Biz de en az onlar kadar güçlüyüz. Bunu da ortaya koyacağız."



"HEDEF HİÇ KAYBETMEMEK"



Süper Lig'e çıkmak için hiç puan kaybetmemeyi hedeflediğini belirten Mustafa Denizli, ancak futbolda her an her şeyin olduğunu vurgularken şunları söyledi:



"Bizim hedefimiz düşündüğümüzden az, hatta hiç kaybetmemek. Bunun için ne yapmamız gerekiyor biliyoruz. Futbol bildiğiniz her an her saniye her şeyin ters düz olabileceği bir spor dalı. En yakın örneğini dün akşam gördük. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi çeyrek finalinde avantajlı girdiği oyunun son 5 dakikasında kazanırız diye düşündüğünüz bir anda maçın dönebildiğini görebiliyorsunuz. Futbolda bir saniyede her şey allak bullak olabilir."



"SÜPER LİG'İN TEKNİK ADAMLARI BU LİGDE"



Kendisi gibi daha önce Süper Lig'de teknik direktörlük yapmış bir çok kişinin şu anda 1'inci lig takımlarında görev yaptığını söyleyen Mustafa Denizli, bu konuda şöyle dedi:



"Bu ligler teknik adamlar için çalışma ortamıdır. Ben bütün çalışma hayatım boyunca hangi lig olduğuna bakmadım. Hissettiğim hangi takım olduğuna baktım. Bunları da gönül rahatlığı içerisinde gerçekleştirdim. Dolayısıyla ben şehir olarak, takım olarak, atmosfer olarak baktım. Eskişehir'in hangi ligde olduğu benim adıma çok da önemli değildi. Eskişehir'e belki çok daha önce de birlikte olabilirdim. O günkü şartlar bu birlikteliği gerçekleştirmedi. Dolayısıyla benim Eskişehir'e gelmem belki bu değerli teknik adamların karar vermelerinde onlar adına olumlu bir etken olmuştur. Lige baktığınız zaman bu ligde yıllarca süper ligde görev yapmış olan, yapacak olan birçok değerli teknik adamın var olduğunu görüyoruz. Bu da bu ülkedeki bu ligin hem teknik adamlar tarafından hem kamuoyu tarafından nasıl algılandığının da çok güzel bir işareti."



