Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Bugün hata yapma günümüzdü" dedi.



Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. Bu mağlubiyet ile Mustafa Denizli, Eskişehirspor'un başında çıktığı 7. maçta mağlup oldu. Denizli'nin takımı ilk 4 maçında berabere kalırken, son 2 karşılaşmadan ise galip ayrılmıştı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Bugün, belki maç öncesi düşüncelerimizde olmayan bir tabloyla karşılaştık. Evimizdeki mağlubiyeti bir çok faktöre bağlayabiliriz ama ben takımımızla ilgili söyleyeyim. Bugün hata yapma günümüzdü. Bu hataları yaptık. Esasında oyuna iyi başladık. Olabilecek pozisyonları oluşturmaya çalıştık, olmadı. Bu mağlubiyet bizim hesaplarımızı bir veya iki hafta geciktirir. Onun dışında çok bir şey söylemek istemiyorum. Bizim adımıza yaşanmış kötü bir gün oldu. Ama düşüncemizden herhangi bir sapma asla olmayacaktır. Bu konuşmaları maçın skoru ile ilgili söylemiyorum. Tabii ki kazansaydık da aynı şeyleri söyleyecektik. Yaptığımız hesaplar belki 1-2 hafta şaşar. Kadroyu da önümüzde çok net görüyoruz. Bu hataları da bundan sonra yapmamak için tüm çabamızla çalışacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR