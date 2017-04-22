Mustafa Çulçu: Video Hakemlik, Hataları Sona Erdirmeyecek

BANDIRMA'DA Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nce (BGC) düzenlenen "Tutkumuz Spor" isimli panelde konuşan Mustafa Çulcu, teknolojinin maçlarda kullanılması konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.



Önder Balıkçı'nın yönetiminde, Bandırma Belediyesi Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panele Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, gazeteci Mustafa Öztoprak ve Bandırmaspor Kulübü alt yapı yöneticisi Ertunç İşbay konuşmacı olarak katıldı.



MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, futbolun gelişiminde hakemliğin de önemli katkısı olması nedeniyle hakemliğe yatırım yapılması gerektiğine dikkat çekti. Çulcu, video hakemliği gelince hakem hatalarının bitmesinin söz konusu olamayacağının altını çizerek, şöyle konuştu:



"Video hakemliği gelse bile tüm pozisyonlar için değil, sadece dört unsurun değerlendirmesinde kullanılacak. Bunlar arasında kale yakınında atılan gollerde ve açık ofsaytlar ve kart hataları yer alacak. Futbolda teknolojinin uygulanmasına karşı değilim ama video hakemliği konusunda yüzde100 başarıya ulaşsanız bile oyunun hızını, doğal akışını bozmamalısınız. Bu teknolojinin, hakemin güvenirliliğini zedeleyip motivasyonun düşürerek futbolu da bozacağından kuşku duyuyorum."



UEFA KESİN KARAR VERMEDİ



"Yine acele hareket ediyoruz. UEFA, video hakemlik konusunda henüz net karar vermediği ve konu Avrupa'daki üniversitelerde tartışıldığı halde MHK, 'Önümüzdeki sezon bu sistemi uygulayacağız' diyor. Aceleye gerek yok. Zaten, bu teknolojinin uygulanması için 6-9 aylık eğitim süresi de gerekli. Acele edip 5-6 hakem uygulamasına geçtiniz de ne oldu? Kısa sürede uygulamaya son vermek zorunda kaldınız. UEFA, 2018 Dünya Kupası'nda bu sistemi uygulayacağın açıkladı. Bekleyip, önce görelim, sonra ne yapacağımıza karar veririz."



- Balıkesir