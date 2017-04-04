Mustafa Ceceli Referandum Kararını Bir Kez Daha Belli Etti

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandum uyla ilgili sanatçılarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

KARARINI BİR KEZ DAHA AÇIKLADI

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen buluşmaya bir çok ünlü isim gibi Mustafa Ceceli de katıldı. Referandum da daha önce "Evet" vereceğini açıklayan Ceceli, kararını bir kez daha dile gitirdi.

"TOPLUMUN HER KESİMİYLE TEMAS ÖNEMLİ"

Akşam yemeğiyle ilgili Ceceli şunları söyledi:

Toplumun her kesimiyle temas kurmanın önemine dikkat çeken Mustafa Ceceli, "Buluşmayı çok olumlu buluyorum. Sanat camiasının düşüncelerini ve fikirlerini almaları, bu konuda beklentileri dinlemeleri bence çok önemli. Göz önünde olan insanlar olarak, eşimiz dostumuzdan tutun herkes bize bu konudaki görüşümüzü soruyor. Ben zaten 'Evet' diyeceğimi söyledim. Bu 18 maddeyi incelemiş biriyim. Toplumun her kesimiyle temas kurmak önemli. Bunu sadece tek tarafın değil de diğer taraflarında yapmasını isterim" dedi.