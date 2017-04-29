Mustafa Ceceli Fırtınası Esti!

Ceceli, MOI Sahne'de gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen konserinde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Müzik ziyafeti yaşanan konserde Ceceli'yi engelli hayranları da yalnız bırakmadı. Sahne öncesinde engelli hayranlarıyla tek tek ilgilenip fotoğraf çektiren Mustafa Ceceli, bir hayli duygusal anlar yaşadı.

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı yeni albümü "Zincirimi Kırdı Aşk" ile müzik listelerinde zirveye yerleşen Mustafa Ceceli, geçtiğimiz Cuma akşamı MOI Sahne'de sevenleriyle buluştu.

Ceceli, organizasyonunu Pera Event'in üstlendiği "fizy Konserleri" kapsamında verdiği konserde, son albümünde yer alan şarkıların yanı sıra geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi.Konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, gece boyunca tüm şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Müzik ziyafeti yaşaanan gecede sanatçıyı, yakın arkadaşı olan ünlü müzik adamı Ravi İncigöz de yalnız bırakmadı. Düet yaptıkları sevilen şarkı "Şeker"i ve "Maşallah"ı birlikte söyleyen ikili, MOI Sahne'de alkış yağmuru yaşattı. Düet sırasında davulun başına geçen Ceceli, muhteşem bir davul şova imza attı.

ENGEL TANIMAZ CECELİ SEVGİSİ!

Ceceli'nin yurt dışından ve farklı şehirlerden gelen sevenleri, getirdikleri hediyeler ile geceye renk kattı.

Muhteşem konserin en özel misafirleri ise sanatçıyı yalnız bırakmayan engelli hayranları oldu. Kendisini en önde izleyen engelli hayranlarıyla konser öncesinde tek tek ilgilenen ve fotoğraf çektiren sanatçı, bir hayli duygusal anlar yaşadı.

Konser sonunda tüm sevenlerine gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Mustafa Ceceli "Bu sevgi, tarif edilemez. Varlığınız çok kıymetli, iyi ki varsınız." dedi.