Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay tahliye edildi.



Ağabeyi Nurittin Çay ile birlikte "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu Mustafa Çay'ın yargılanmasına devam edildi.



Mustafa Çay, duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, odasında bulunan malzemelerin parmak izi taraması yapılmasını istedi. Polis kökenli terör uzmanı olduğunu belirten Çay, FETÖ ile ilişkisinin bulunmadığını, terörist olarak suçlanmaktan da rahatsız olduğunu dile getirdi.



Teröre karşı 500'ü aşkın konferans verdiğini söyleyen Çay, "Günde 5 vakit namaz kılamasam da cumadan cumaya namaz kılarım. Örgütün sohbetlerine katılmadım. Mutluluğum, özgürlüğüm çalındı. Belediyeyi ele geçirmek, yönetmek isteyenlerin hazırladığı bir kumpas bu. Ben ilçemde hiçbir yolu asfaltsız bırakmadım ama bu FETÖ'nün yurdunun olduğu yolu bile düzenlemedim" şeklinde konuştu.



Tanıklardan gazeteci Azmi Ertan ise Mustafa Çay'ın FETÖ ile çeşitli toplantılar yaptığını, imar düzenlemelerden aldığı rüşvet paralarıyla örgüte himmet verdiğini duyduğunu anlattı ancak bu söylentilerin kaynağını açıklayamayacağını kaydetti.



AK Partili Pozantı Belediye Meclis Üyesi İbrahim Doğan isimli tanık ise Mustafa Çay ile arkadaşlık-dostluklarının bulunmadığını, aksine siyasi rakip olduklarını söyleyerek, Çay'ın FETÖ ile ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.



Kendisinin de kumpas nedeniyle FETÖ'den yargılandığını anlatan Doğan, gazeteci Azmi Ertan'ın de aralarında bulunduğu bazı kişilerin şikayeti nedeniyle yargılandıklarını söyledi. Azmi Ertan'a para vererek belediye meclisinde haber yaptırdığını ancak para vermemeye başlayınca kendisine iftiralar atmaya başladığını ileri süren Doğan, "Kendisine en son 2 bin lira para verdim de karalama kampanyasını öyle bitirdi" dedi. Bir dolandırıcılık girişimiyle de karşılaştığını anlatan İbrahim Doğan, "Pozantı'da kaçak akaryakıt satan bir petrolcü beni çağırdı. Yanında birisi daha vardı. 'Mustafa Çay'dan 4 milyon lira istediler, bir kısmını veremeyince bak içeriye girdi. Senin de adın karışmış bu işlere. 2 milyon lira verirsen çözeriz bu işi' dedi. FETÖ ile işim olmaz, küfür ettim ayrıldım" diye konuştu.



Ali Doğan isimli başka bir tanık da Pozantı'nın İstiklal Mahallesi muhtarı olduğunu, belediyeye baskın sırasında da ilçenin tek çilingiri olduğu için kapıları kendisinin açtığını anlattı. Binanın alt katındaki giriş kapısını açtıktan sonra polislerle beraber makam odasının bulunduğu yukarı kata çıktığını ancak makam odasının kilitli olması nedeniyle aşağıda unuttuğu alet çantasını almak için aşağı indikten sonra tekrar makam odasına çıktığında kapının açık olduğunu fark ettiğini anlatan Doğan, çevredeki kapıları açtıktan sonra makama döndüğünde bu defa da makam odasının kapısının kilitli olduğunu fark ettiğini anlattı. Doğan, FETÖ dokümanlarının bulunduğu makam odasının kapı kilidinde bir şaibe sezdiğini ancak olayın kendisini aştığı için polise bir şey söylemediğini bildirdi.



Mahkeme heyeti, dokümanlardan parmak izi karşılaştırılması yapılmasını, aramayı gerçekleştiren polislerin tanık olarak dinlenmesini ve eksik evrakların tamamlanmasını isteyerek Mustafa Çay'ın yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. - ADANA