Mustafa Acar'ın Acı Günü

AK Parti'den 2014 yılında Nazilli Belediye Başkanlığına aday olan Mustafa Acar'ın 77 yaşındaki kayınpederi Osman Uluçay vefat etti.



Nazilli Belediye başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde aday olan Ak Partili Mustafa Acar'ın kayın pederi emekli öğretmen Osman Uluçay 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce kansere yakalanan Osman Uluçay'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybettiği öğrenildi. Uluçay'ın cenazesi Nazilli Yunus Emre Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nazilli Eğriboyun mezarlığına defnedilecek. - AYDIN