Muşta Fidan Dağıtımı

Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, meyveciliği geliştirmek amacıyla 32 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 5 yılda Muş'ta meyveciliğin geliştirilmesi amacıyla meyve bahçesi olan çiftçilere fidan dağıtımına devam edildiğini bildirdi.



Müracaat eden çiftçilere İzmir'den getirilen 23 bin ceviz ve 9 bin kiraz fidanının, beşer dönümlük kapama meyve bahçesi olanlara hibe olarak dağıtıldığı aktarılan açıklamada, özellikle Üçevler bölgesindeki çiftçilere ceviz fidanı dağıtımının yapıldığı kaydedildi.



Kiraz fidanlarının da genellikle ovadaki çiftçileri dağıtıldığına da yer verilen açıklamada, meyve fidanlarının dikimi hakkında daha önce çiftçilerin Bitki Koruma Şubesindeki mühendisler tarafından dikimi ve bakımı hakkında bilgilendirildikleri hatırlatıldı.



Üçevler Köyü Muhtarı Aydın Subaşı, bölgedeki köylerde Muş'un en kaliteli cevizini yetiştirdiklerini belirterek, "Ceviz fidanlarının büyük bölümü bu bölgedeki meyve bahçesi sahiplerine verildi. Biz kentin en kaliteli cevizini bu bahçelerimizden elde ediyoruz. Bize bu anlamda destek veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadesinde bulundu.