Muşspor Fc Bal'a Yükseldi
Muşspor FC final maçında Hasköyspor'u 3-2 yenerek Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) oynamaya hak kazandı.
Muşspor FC final maçında Hasköyspor'u 3-2 yenerek Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) oynamaya hak kazandı.
Muş Şehir Stadyumunda oynanan maçı kazanarak BAL'a yükselen Muşspor kentte taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Karşılaşmanın ilk uzatma devresinde tribünlerden sahaya yabancı madde atılınca arbede yaşandı.
Çıkan olayda parmağından hafif yaralanan polis memuru, statta yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine götürüldü.
Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.