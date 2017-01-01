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Müslümanlara Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Müslümanlara Yönelik Şiddet Protesto Edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan görüntüler KARAÇİ - Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Sirac-ül Hak, partisi tarafından Karaçi'de düzenlenen yürüyüşte konuşma yaptı.

Müslümanlara Yönelik Şiddet Protesto Edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestodan görüntüler KARAÇİ - Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Sirac-ül Hak, partisi tarafından Karaçi'de düzenlenen yürüyüşte konuşma yaptı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Suriye, Myanmar, Mısır ve Keşmir'de Müslümanlara karşı yapılan şiddet ve hak ihlalleri protesto edildi.

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