Müslümanlara Yönelik Şiddet Protesto Edildi

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Protestodan görüntüler KARAÇİ - Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Sirac-ül Hak, partisi tarafından Karaçi'de düzenlenen yürüyüşte konuşma yaptı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Suriye, Myanmar, Mısır ve Keşmir'de Müslümanlara karşı yapılan şiddet ve hak ihlalleri protesto edildi.