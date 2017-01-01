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Protestodan görüntüler KARAÇİ - Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Sirac-ül Hak, partisi tarafından Karaçi'de düzenlenen yürüyüşte konuşma yaptı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Suriye, Myanmar, Mısır ve Keşmir'de Müslümanlara karşı yapılan şiddet ve hak ihlalleri protesto edildi.
Müslümanlara Yönelik Şiddet Protesto Edildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan görüntüler KARAÇİ - Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Sirac-ül Hak, partisi tarafından Karaçi'de düzenlenen yürüyüşte konuşma yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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