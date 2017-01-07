Müslümanlara Hakaret Eden Finlandiyalı Milletvekiline Para Cezası

Finlandiya'da göçmen karşıtlığı ile bilinen Gerçek Finliler Partisi (PS) Milletvekili Teuvo Hakkarainen, geçen yıl Fransa'da meydana gelen terör saldırısı sonrası Müslümanlara sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle bin 160 avro para cezasına çarptırıldı.Finlandiya resmi haber ajansı STT"nin haberine göre, Jyveskyle kentindeki bölge mahkemesinde görülen davada, Hakkarainen'e verilen 20 günlük hapis, bin 160 avro para cezasına çevrildi.Hakkarainen, geçen yıl temmuz ayında Fransa'da meydana gelen ve 86 kişinin ölümüne yol açan kamyon saldırısı sonrası sosyal medya hesabından, "Bütün Müslümanlar terörist değil, ancak tüm teröristler Müslümanlar. Müslümanlar Finlandiya'dan dışarı." paylaşımında bulunmuştu.Ülkedeki üçüncü büyük parti olan PS, aynı zamanda Finlandiya merkez sağ koalisyonun ortağı olarak dışişleri bakanlığını elinde bulunduruyor. Aşırı sağcı PS, sığınmacı karşıtlığı ile biliniyor.