Müslümanın Kalbi Hayatı" Konferansına Yoğun İlgi

Şehzadeler Belediyesi ve Yiğitbaşı Vakfı'nın birlikte düzenlediği 'Müslümanın Kalbi Hayatı' konulu konferans Manisalılar tarafından büyük ilgi gördü.



Şehzadeler Belediyesi ve Yiğitbaşı Vakfının ortaklaşa düzenlediği Kalbi Hayat konulu konferans vatandaşlardan büyük bir ilgi gördü. Tarihi Bedesten' de düzenlenen ve İlahiyatçı - Yazar Dr. Adem Ergül'ün konuşmacı olarak katıldığı programa, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferans öncesinde bir açılış konuşması yapan Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız, Vakfın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Vakıf olarak imkanlar dahilinde ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade eden Yıldız, Kuran-ı Kerim ve çeşitli branşlarda da kurslar seminerler düzenlediklerini belirtti. Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız'ın ardından kürsüye çıkan Tarihçi - Yazar Dr. Adem Ergül, Müslüman'ın Kalbi Hayatı konulu konferansını gerçekleştirdi. Konferans boyunca salonu dolduran vatandaşlar Dr. Ergül' ü büyük bir dikkatle dinlediler. Gecenin sonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, konuşmacı Tarihçi - Yazar Dr. Adem Ergül'e hediye takdim etti. - MANİSA