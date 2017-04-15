Müslüman Yaşam Tarzı Fuarı" Başladı

- Fuardan ve ürünlerden görüntüler

Fuarı gezen ziyaretçilerin stantlara ilgisi İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Olympia Sergi ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen Müslüman toplumun yoğun ilgi gösterdiği "Londra Müslüman Yaşam Tarzı Fuarı"nda, helal gıdadan bankacılığa, tekstilden turizme kadar farklı sektörlerden firmalar, Müslüman tüketicilerle bir araya geliyor.