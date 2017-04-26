Müslüman Çocuklara Hakaret Eden Belediye Başkanına Para Cezası

Fransa'nın Beziers kenti belediye başkanı Robert Menard, Müslüman çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.



Fransız aşırı sağcı parti Belediye başkanı Robert Menard, belediye başkanlığını yürüttüğü Beziers kentinde yaşayan yabancı Müslüman çocuklara yönelik söyleminden dolayı mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. Robert Menard'a, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'da yayınladığı ileti üzerine dava açılmıştı. İletinin içeriğinde, "Okullar açıldı. Büyük değişimi görmek için en çarpıcı kanıt eski sınıf fotoğraflarına bakmak yeter" ifadeleri yer alıyordu. Robert Menard, ayrıca 5 Eylül 2016 tarihinde LCI haber kanalı televizyonunda, "Başkanı olduğum şehrin bir sınıfında, çocukların yüzde 91'i Müslüman, bu da açıkçası bir sorun" demişti.



(Tansu Sarıtaylı / İHA)