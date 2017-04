Müslüman Aktör Hollywood'un Teklifini İlginç Bir Nedenle Reddetti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de doğup büyüyen Müslüman aktör Mourade Zeguendi, Hollywood'un teklifini ilginç bir nedenle reddetti.



Scarface, Mission İmpossible, Furie, Mission to Mars, The Black Dahlia gibi Hollywood yapımı meşhur filmlere imza atan ünlü prodüktör Brian de Palma'dan teklif aldığını sosyal medya hesabından duyuran Fas kökenli Mourade Zeguendi, kendisine teklif edilen rolü, benimsediği değerlere ters düştüğü için kabul etmediğini vurguladı.



"Taxi 4, Les Barrons, JCVD ve Dikkenek" gibi Fransa'da ve Belçika'da gişelerde zirve yapmış filmlerde rol alan Zeguendi, kendisine Müslüman terörist rolü teklif edildiğini bildirdi.



Geçtiğimiz yıl Fransa ve Belçika'da meydana gelen terör olayları sonrası adeta terör yuvası gibi gösterilen Brüksel'in Molenbeek Belediyesinde yaşayan bir teröristi oynamak istemeyen Zeguendi, bir bölümü Belçika'da çekilmesi planlanan filmle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir gün de Palma gibi ünlü bir prodüktörün benimle irtibata geçerek, bana rol teklifinde bulunacağını hiç ummazdım. Ancak bana teklif edilen Müslüman terörist rolünü kabul edemezdim. O yüzden de Palma'ya hayır dedim." ifadelerini kullandı.



Kendisine gelen teklifle ilgili basına da bir demeç veren Zeguendi, yabancı kökenli bir Belçikalı olarak ten ve ırk farklılıklarından dolayı toplum içerisinde meydana gelen damgalanmadan büyük bir rahatsızlık duyduğunu ve Molenbeek'te yaşayan yabancı kökenli insanların terörist olarak yansıtılmalarını yanlış bulduğunu ifade etti.



Yabancı kökenli bir aktör olarak bazı filmlerde mafya rolüyle sinemaseverlerin karşısına çıktığını da ekleyen Zeguendi, bir terörist rolünü asla kabul etmeyeceğinin altını çizdi. - BRÜKSEL