Müslüm Gürses'in Şarkısı 1 Mayıs'a Özel Slogan Oldu

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın 1889'daki Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edilen 1 Mayıs, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işçiler ve emekçiler tarafından coşkuyla kutlanıyor.

PANKARTLAR ALANDAKİLERİN SESİ OLDU

Ülkemizde her yıl istenmeyen olayların gölgesinde geçen 1 Mayıs, bu yıl son derece sakin geçti. Yurdun dört bir yanında işçiler alanları doldururken, açılan yaratıcı pankartlar da verdikleri mesajlarla alandaki kalabalıkların sesi oldu.

"YAKARSA DÜNYAYI GARİPLER YAKAR"

Bu pankartlardan biri de 2013 yılında kaybettiğimiz Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Yakarsa dünyayı garipler yakar" isimli parçasının sözlerinin yer aldığı pankarttı.

İşte açılan o pankart;

