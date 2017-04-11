Muşlu Kadınların 'Güllük' Mesaisi

MUŞ'taki kadınlar havaların ısınması ve karların erimesi ile birlikte gün yüzüne çıkan 'Güllük' adını verdikleri 'Çiriş' olarak nitelendirdikleri bitkiyi toplamaya başladı.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da dağlardaki karların erimesiyle birlikte Nisan ayından toplanan ve kendine özgü aroması olan, pırasanın minyatürü ya benzer çirişe, her yörede ayrı bir isim veriliyor. Ispanak gibi pişirilen, yumurta ile terayağında kavrularak kullanılan çirişi daha çok kadın ve çocuklar topluyor. Toplananlar tarafından kilosu 2-3 liradan toptan satılan çirişin kilosunu esnaf 5 liradan pazarlıyor. Yörede yetişen ilkbaharın ilk sebzesi çirişin çeşitli hastalıklara iyi geldiği öne sürülüyor. Çiriş, koli ve çuvallarla büyük kentlere göç eden ailelere de gönderiliyor. - Muş