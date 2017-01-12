Muşlu İş Adamları İzmir'de

Muş'a hazır giyim ve konfeksiyon yatırımcısı çekmek isteyen Muş Valisi Seddar Yavuz, 20 iş adamıyla İzmir'e gitti.



Vali Yavuz ve beraberindekiler, ilk olarak Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğini ziyaret etti.



Gezi ile ilgili yazılı açıklama yapan Vali Yavuz, Muş nüfusunun 50'sinin 17 yaş altında ve çalışmaya istekli genç nüfustan oluştuğunu anımsattı.



Egeli ihracatçıları, Muş'ta yeni inşaatı biten Tekstilkent'te yatırıma davet eden Yavuz, İzmir-Muş arası uçak seferlerinin 15 Şubat 2017 tarihinde başlayacağını, İzmir ve Muş'u arasındaki mesafenin 2 saate düşeceğini belirtti.





Konfeksiyon yatırımlarında Organize Sanayi Bölgesi şartını da aramadıklarını aktaran Yavuz, açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Muş şehir merkezine yakın yerlerde bin, iki bin metrekare tesisleri konfeksiyon atölyesi olarak hazırlayıp size teslim edeceğiz. Daha çok üretim yapıp pastayı büyütmek gerekiyor. 22 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararmane ile yatırım için 23 ilde Cazibe Merkezleri oluşturuldu. Muş bu iller arasında. 500 bin lira ve üzeri yatırımlar, çalışanların SGK primlerinin karşılanmasından, vergi indirimine kadar çok fazla avantajı barındırıyor."



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler ise, Egeli hazırgiyim ihracatçılarının 1990'lı yıllardan beri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde hazırgiyim üretimi için çaba gösterdiğini ve çok yol aldıklarını kaydetti.



Kızılgüneşler, İzmir-Muş arası uçak seferleri başlar başlamaz bir iş adamı heyeti ile Muş'a gezi organize edeceklerinin sözünü verdi.