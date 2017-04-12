Muşlu İş Adamından Sporculara Malzeme Yardımı

Muşlu iş adamı Coşkun Ergün, kentteki bin sporcuya spor malzemesi hediye etti.





Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla sporculara malzemelerini teslim eden Ergün, sporun insanların kişisel gelişimine önemli katkı sağladığını söyledi.



Ergün, Muş'un sporculardan önemli başarılar beklediğini vurgulayarak, "Sizler Muş'u bizden daha iyi tanıma hakkına sahipsiniz. Muş'ta başarılı sporcuların yetişmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Burada en büyük iş özellikle sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Biz tüm sporcularımıza gereken desteği sunacağız. Niyet etmek işin yüzde ellisini başarmak demektir. Bir sporcunun başarılı olabilmesi için özenli bir şekilde çalışması lazım." diye konuştu.



Programa, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Namık Ergün ile sporcular katıldı.