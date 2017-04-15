Muslera'ya Yeni Teklif

1 senesi daha bulunan başarılı eldivene +4 yıl daha önerilecek ve Muslera 35 yaşına kadar Aslan olacak.



Beyefendi kişiliği, sempatik tavırları, çalımları ve kaledeki başarılı kurtarışlarıyla Galatasaray yandaşının sevgilisi haline gelen Fernando Muslera'dan sevindirici bir haber geldi. Geçen gün 'senenin Sporcusu' ödülünü Başkan Dursun Özbek'in elinden alan Uruguaylı kaleci ile yeni bir sözleşme imzalanacak, bununla beraber ömürlük… 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Nando'dan çok memnun olan Özbek, başarılı kaleci ile yeniden masaya oturacak. 2011 yılında dönemin başkanı Ünal Aysal tarafından Lorik Cana artı 6.75 milyon Euro karşılığında geçirme edilen Muslera'nın sözleşmeı 4 sene daha uzatılacak.



Böylece, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kalecilerinden birisi olarak gösterilmeye başlanan Nando, 35'ine kadar (2023) Galatasaray'ın kalesini koruyacak. 3.5 milyon Euro'luk maaşında oynama yapılmayacak olan Muslera, maç başı ücreti yerine puan sistemine dahil edilecek.



İçimizden birisi olmaya başlamış olan Muslera, eşi Patricia ile birlikte yeni bir ev bakmaya başladı bile. Türkiye'de çok mutlu olduğunu ifade eden Uruguaylı oyuncunun da ayrılmaya niyeti yok. İstanbul'da yeni bir eve taşınmaya hazırlanan Nando'nun bu arayışı da kalma ihtimalini güçlendiriyor. Hayalinin Premier Lig bulunduğunu her fırsatta dile getiren Muslera, bir İngiliz devi astronomik rakamlarla kapıyı çalmazsa futbolu Galatasaray'da bırakacak.