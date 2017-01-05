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Muslera'nın Parmağı Çıktı
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Muslera'nın Parmağı Çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağı çıktı.

Muslera'nın Parmağı Çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağı çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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