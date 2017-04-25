Muslera Endişesi! Ayrılıyor Mu?

Derbi yenilgisi sonrası Fernando Muslera'nın yaptığı açıklamalar endişe yarattı...



Uruguaylı file bekçisinin, "Yine Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek olmak çok üzücü" demesi, "Takımdan ayrılabilir" şeklinde yorumlandı.



Muslera'nın iki sezondur çok başarısız olması nedeniyle büyük rahatsızlık duyduğu ve artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda forma giymek istediği öne sürülüyor.



Muslera'nın sözleşmesi 2018 yılında sona erecek.



(Takvim)