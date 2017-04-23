Muslera: Beni En Çok Yaralayan…

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisi sonrasında açıklamalar yaptı. Şampiyonlar Ligi ihtimalinin zora girmesine çok üzüldüğünü söyleyen Uruguaylı file bekçisi, hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarının altını çizdi.



Muslera, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Sadece 2 pozisyona girdi rakibimiz. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Benim için futbolda şans diye bir şey yoktur. Şampiyonlar Ligi'nden uzağız, bizi en çok yaralayan bu oluyor" diye konuştu.