Muslera: Bana Helikopter Gönderin, Trafikten Dolayı Geç Kaldım

1905 GSYİAD'ın "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreni Türk Telekom Arena'da gerçekleştirirken, ödüle Muslera layık görüldü.

"BİR DAHAKİNE HELİKOPTER İSTİYORUM"

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (GSYİAD) gelenekselleşen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleşti. Ödüle, Fernando Muslera layık görülürken, Uruguaylı kaleci yaptığı esprilerle kırdı geçirdi. Tecrübeli eldiven, ödülü aldıktan sonra, "Bir dahaki sefere buraya gelmem için bana helikopter gönderin çünkü trafıkten dolayı geç kaldım" diyerek salondaki konukların gülümsetmeyi başardı.

Kürsüde konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek; "Geleneksel hale gelmiş bu ödülün bu sene sahibi Fernando Muslera... Muslera'yı Türkiye çok iyi tanıyor, dünya çok iyi tanıyor. Kişiliğiyle, duruşuyla ve performansıyla örnek bir sporcu. Galatasaray'a çok yakışan, Galatasaray ile bütünleşmiş, hizmette hiçbir zaman geri durmayan önemli bir futbolcu. Kendisini ve doğru seçim yaptıkları için GSYİAD'ı tebrik ediyorum" dedi.

"GALATASARAY İLE BÜYÜDÜM"

Fernando Muslera, "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü Başkan Dursun Özbek'in elinden alırken "Ödül için GSYİAD'a, güzel sözleri için de başkanımız Dursun Özbek'e çok teşekkür ediyorum. Artık burada 6. senem. Burada çok önemli günler yaşadım; burası hem insan hem futbolcu olarak büyümemi sağlayan bir kulüp oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.