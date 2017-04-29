Muslera 5 Yıllık Sözleşme İstiyor!

Galatasaray, Fernando Muslera'nın önümüzdeki sezon bitecek sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istiyor.



Yönetimle, Uruguaylı eldivenin menajeri arasındaki ilk temasta tarafların arasında uçurum var.



Cimbom'dan 3 milyon 575 bin sabit ücret ve 20 bin euro maç başı alan Muslera, bu kez kapıyı 4.2 milyon euro'dan açtı.



Yönetim ise daha düşük bir rakama uzun vadeli sözleşme önerdi.



(Fotomaç)