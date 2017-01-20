Muski Milas'ta Muhtarları Ziyaret Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri; sorunları yerinde görmek, şikayet ve talepleri dinlemek ve ortak çözüm üretmek amacıyla Milas'ta muhtarları ziyaret etti.



Milas'a bağlı Alatepe Mahallesi'nin Muhtarı İsmail Akpınar ve Kultak Mahallesi'nin Muhtarı Emin Urhan'ın sorun, şikayet ve talepleri yerinde dinlemek için ziyarette bulunan MUSKİ yetkilileri, ortak çözüm üretmek amacıyla görüş alışverişinde bulundu.



Ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün'ün talimatıyla muhtarlarla sürekli işbirliği halinde çalıştıklarını, Milas ilçesindeki mahalle muhtarları ile de daima görüşüp fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Milas ilçemizde kırsal mahallelerimizde yaşayan halkımızın sorunlarını yerinde tespit etmeye ve çözümü noktasında elimizden ne gelirse yapmaya özen gösteriyoruz. İlçemizde kısa vadede yapılabilecek işlerde müdürlerimizi ve şeflerimizi mahalle muhtarlarımıza yönlendirerek, taleplerini ve isteklerini yerinde dinlemelerini sağlıyoruz. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız Alatepe ve Kultak Mahallesi muhtarıyla görüşerek bilgi alışverişinde bulundular. Çok verimli bir ziyaret oldu. Muhtarlarımız da arayıp teşekkürlerini bize ilettiler. Çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA