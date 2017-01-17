Muski 2016 Yılında 55 Milyon TL'lik Yatırım Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, 2016 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekti. Kurulduğu günden bu yana altyapı çalışmalarında ciddi yatırımlara imza atan MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2016 yılında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerinin yanı sıra dere temizlik çalışmalarında da atağa geçti.



2016 yılında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi altyapı çalışmalarında dikkat çeken MUSKİ, il genelinde 98 kilometre dere çalışmasının yanı sıra yıl içerisinde toplam 55 Milyon TL tutarında yatırım yaptı.



98 KİLOMETRE DERE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI



İl genelinde birçok farklı noktada hem olası taşkınların önüne geçmek, hem de kötü koku ve sinek oluşumu gibi sıkıntıları engellemek için çalışmalar yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında toplam 98 kilometre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. 2016 yılı içerisinde MUSKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Bodrum ilçesinde 45 bin 152 metre, Milas ilçesinde 6 bin 550 metre, Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere ve Ula ilçelerinde 3 bin 960 metre, Marmaris ve Datça ilçelerinde 13 bin 490 metre, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde 2 bin 420 metre, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde ise 27 bin 960 metre temizlik çalışması yapıldı.



245 KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI ÇEKİLDİ



Kurulduğu günden bu yana içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi altyapı çalışmalarında dikkat çeken MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde susuz ve su sıkıntısı çeken mahallelerde yaklaşık 245 kilometre uzunluğunda içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi. Birçok mahallenin içme suyu hatlarını yenileyen, içme suyu olmayan mahallelere yeni içme suyu hattı çeken MUSKİ ekipleri, ayrıca il genelinde yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 10 kilometre uzunluğunda ise yağmur suyu hat çalışması gerçekleştirdi.



YATIRIM MİKTARI 55 MİLYON TL



MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak 2016 yılı içerisinde önemli yatırımlara imza attıklarını söyleyen MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Muğla'nın altyapı sorunlarını çözecek yatırımlara imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Ülgen,"MUSKİ olarak bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 2016 yılı bizim için çok verimli bir yıl oldu. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi altyapı çalışmalarında güzel işler gerçekleştirdik. Ayrıca yıl boyunca ekiplerimiz birçok farklı noktada dere temizlik çalışmaları yaptılar. Susuz birçok mahallemizi suya kavuşturduk. İlimize MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak 2016 yılında toplam 55 Milyon TL tutarında yatırım yaptık. 2017 yılı içerisinde 13 ilçemize ve 565 mahallemize en iyi, en kaliteli hizmeti ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'e bize verdikleri destekler nedeniyle çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA